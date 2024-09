Conte non si nega a nessuno, vive Napoli a cuore aperto con la sua famiglia

Napoli - Conte non si nega a nessuno, non si nasconde, vive Napoli a cuore aperto e vuole continuare a farlo, evidentemente. Ma una volta, beh, sorrise un po’ amaro quando venne fuori il racconto della sua visita notturna al Murale di Maradona dei Quartieri Spagnoli. Disse che avrebbe voluto tenere per sé quella passeggiata senza scorta fatta insieme con la signora Elisabetta e Valentina, la loro splendida figlia. Una famiglia normale a spasso: «Di notte. Ci tenevo ad andare, sono contento di averlo fatto: c’è un’energia pazzesca. È un luogo di culto». Il culto del Diego. Ieri, a distanza di qualche giorno, ha pubblicato su Instagram le foto e il video di quella serata e di quella visita che sa di Napoli e di storia della sua vita: nel 1989, al San Paolo, segnò il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce, a 20 anni, dopo una partita tosta a marcare Maradona. Ora lo ha rivisto tra i vicoli e non l’ha rincorso, ora giocano nella stessa squadra.