Conte non può lasciare McTominay in panchina: Il Mattino svela il reale motivo

Napoli - Ha fatto il suo esordio da titolare subito contro la Juventus, dopo che era già entrato a Cagliari e dimostrato di avere un altro passo. Ora ci sono novità su quella che sarà l'avventura di McTominay in azzurro.

Scott McTominay illumina Juventus-Napoli ma secondo Il Mattino non è vero che Conte cambia perché è arrivato McTominay. La verità è che poiché Conte voleva a tutti i costi McTominay e lo ha voluto fino all'ultimo secondo, mugugnando e recitando la parte dell'incontentabile, e ora lasciare in panchina 30 milioni non è compito semplice.