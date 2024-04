Conte-Napoli, ADL spera di annunciarlo entro questa data! C'è una buona notizia

Calciomercato Napoli, tutto ovviamente dipenderà dal nuovo allenatore e il sogno di Aurelio De Laurentiis resta Antonio Conte per cui si attende una risposta a strettissimo giro.

Nuovo allenatore Napoli: Conte si avvicina?

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, non c’è una vera e propria deadline definita ma il patron spera in una risposta entro il 15 maggio. Nel frattempo Cristiano Giuntoli ha definitivamente scelto Thiago Motta per la prossima stagione, una buona notizia per il Napoli. Se la priorità del tecnico è quella di restare in Italia, resterebbe al massimo solo il Milan se decidesse di salutare Stefano Pioli.