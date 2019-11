"A volte mi chiedo chi me l'ha fatto fare di tornare in Italia". Conte potrebbe dire addio all'Inter dopo le minacce ricevute

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Libero scrive sulla spiacevole situazione che si è venuta acreare in casa Inter dopo le minacce ricevute da Antonio Conte. Il quotidiano ha ricordato che in precedenza l’allenatore dell’Inter aveva rilasciato alcune dichiarazioni circa i suoi dubbi dell’essere tornato ad allenare in Italia: "A volte mi chiedo “chi me lo ha fatto fare di tornare in Italia?”. Sarà sempre più difficile trasmettere valori positivi, sono in difficoltà, se continua così sono pronto a dire basta". Per questo motivo, non si esclude un addio a fine stagione al club nerazzurro.