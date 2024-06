Conte ha già parlato con Meret, il Napoli del futuro riparte da lui

Calciomercato Napoli - Antonio Conte sta stilando il suo elenco di intoccabili. E si sa: meglio non mettersi subito di traverso con l'ex ct. E uno di questi da cui ripartire è Alex Meret. Perché si ricomincia dal numero 1 che molto spesso è finito tritato dalle critiche per le sue amnesie: per il nuovo allenatore e soprattutto per quelli del suo staff, il nuovo Napoli deve affidarsi al portiere friulano. Come scrive Il Mattino, Conte ne ha parlato con Manna e De Laurentiis e qualcuno lo ha pure detto a Meret che lì da Coverciano prepara il suo Europeo. Ed è il motivo per cui nei prossimi giorni, sicuro prima della partenza per il ritiro di Dimaro, Federico Pastorello e Giovanni Manna si vedranno per iniziare a lavorare al prolungamento del contratto che scade nel 2025. Per Meret, quindi, un rinnovo che ha il sapore dell'atto d'amore: perché Alex è qui dal 2018 e si avvia a essere per la settima stagione il portiere degli azzurri. Un record. Per Meret si lavora per prolungare l'intesa di almeno altri due anni.