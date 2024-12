Conte colpito dalle dichiarazioni di Simeone! Il Mattino: bloccato lo scambio con Ricci

Ultime notizie. Dopo la sconfitta con la Lazio, Simeone aveva dichiarato: "Quando vieni da una sconfitta, uno ha rabbia e serve trasformarla in qualcosa di positivo, di volere una rivincita a livello fisico e mentale. Quello che mi viene adesso è che vorrei rigiocare già domenica, ho rabbia dentro e vorrei riportarla in campo perchè vorrei vincere".

Proprio queste parole di Simeone avrebbero fatto molto piacere ad Antonio Conte. Lo racconta oggi il quotidiano Il Mattino:

Ma Conte è rimasto molto colpito - ma non sorpreso - dalle parole da leader di Simeone. Non è escluso che la sua prestazione, in campo e fuori, spinga il club a respingere l’assalto del Torino che pure ha messo sul piatto il centrocampista Ricci