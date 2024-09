Conte aspetta 8 Nazionali: martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Napoli - Conte ieri ha dato il pomeriggio libero che, mixato con la domenica e il lunedì, fa quasi weekend semi lungo. La ripresa è fissata martedì pomeriggio, quando cominceranno ad arrivare i primi reduci dagli impegni internazionali: sono attesi gli scozzesi Gilmour e McTominay e lo slovacco Lobotka, tutti in campo oggi per l’ultima volta, e magari anche gli italiani Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, attesi domani dall’ultima passerella con la Nazionale di Spalletti. Si vedrà anche per Rrahmani.