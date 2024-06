Conte al Napoli, chiuso l'accordo con i 5 membri dello staff! Ecco quanto spenderà ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'imminente arrivo sulla panchina azzurra di Antonio Conte e con le novità in merito alla sua presentazione:



"De Laurentiis si sta già sobbarcando un investimento inusuale rispetto ai suoi parametri con l’ingaggio di Conte, che lunedì mattina firmerà il contratto con cui si legherà al Napoli fino al 30 giugno 2027. Tre anni secchi e un totale di 18 milioni netti di stipendio (esclusi i ricchi bonus — altri 3 milioni — per la vittoria dello scudetto e il raggiungimento della zona Champions), senza alcuna clausola di uscita. Raggiunto anche l’accordo con i 5 componenti dello staff tecnico: il fratello dell’allenatore pugliese e match analist Gianluca, il fidatissimo team manager Gabriele Oriali, il vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti ed Elvis Abbruscato, che avrà compiti di raccordo pure con il settore giovanile".