Conte a Ischia tra massaggi, terme e riposo: ecco dov'è stato il mister, spunta un incontro inaspettato

Notizie Napoli - Antonio Conte ha trascorso il week end a Ischia con la sua famiglia alloggiando all'hotel Regina Isabella. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il mister è a Ischia da sabato pomeriggio e tornerà a Napoli questa mattina prima di riprendere poi nel pomeriggio le sessioni d'allenamento a Castel Volturno in vista del ritorno in campo domenica alle 18 contro il Cagliari.



Conte ha vissuto questi giorni a Ischia prettamente nella zona di Forio, cenando in vari ristoranti della zona e dedicandosi in hotel a massaggi, terme e relax sia per lui che per la sua famiglia. Ha inoltre potuto incrociare anche il grande paroliere Mogol, che era a Ischia per uno spettaccolo. I due si sono visti proprio al bar dell'hotel in cui il mister ha alloggiato.