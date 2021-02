"Conta il risultato, quante banalità difensive! Dov'è finito il carattere di Ringhio?". Gattuso bocciato da quasi tutti i quotidiani nelle pagelle

Come valutare Gennaro Gattuso dopo il ko contro il Genoa? Di seguito pagelle e voti dell’allenatore del Napoli.

Il Mattino 5: “Una sconfitta dolorosissima pe rlui e per il Napoli. Gli azzurri comandano il gioco ma non finalizzano e perdono per incredibili buchi difensivi. Sul primo gol di Pandev l’errore è individuale di Maksimovic, sul secondo di tutto il reparto. Gattuso cambia 4 pedine rispetto alla coppa Italia e torna al 4-3-3 ma chiudono sotto di due gol il primo tempo. Ma la reazione c’è, anche se non basta il gol di Politano”

Gazzetta dello Sport 5,5: “Conta il risultato e quello non l’ha aiutato di certo, come alcune scelte. Una sconfitta che aprirà a nuove discussioni”

Repubblica 5

Corriere dello Sport 6: “Assenze eccellenti, infortuni in corsa e una serie di banalità difensive continuano a complicargli l’esistenza. Solita storia: tanti tiri (26), poca concretezza (un gol), qualche amnesia collettiva e la jella (palo, traversa e rigore negato). E ora, le sconfitte sono 7”

Tuttosport 5: “Il Napoli gioca senza carattere, regala due gol e si complica la vita nella corsa Champions. Dov'è finito il carattere di Ringhio?”

Corriere della Sera 5