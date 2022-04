Confronto Spalletti-Gattuso, CorSport: con Rino in tanti erano tentati di scappare, Luciano ha valorizzato tutta la rosa

Calcio Napoli - Spalletti ha solo un punto in più di Gattuso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè questa differenza tra i due allenatori non sia del tutto reale appoggiando di fatto la gestione tecnica di Luciano.

"Sessantasette Spalletti, sessantasei Gattuso. A cinque turni dal termine un solo punto divide la stagione del tecnico toscano da quella del calabrese che l’ha preceduto sulla panchina azzurra. Ma sono davvero due esperienze sovrapponibili? Chi dice che l’unica misura che conta è quella della classifica, cristallizza il calcio in una fotografia senza prospettiva. Gattuso ha lasciato un Napoli fuori dalla Champions, arroccato in trincea per tattica e per spirito, depresso e deprezzato, dove la maggior parte degli acquisti sembravano errori di mercato. Una squadra da cui in troppi si era tentati di scappare. Spalletti traghetta un gruppo che per lunghi tratti ha espresso il più bel gioco del campionato. E diciamo gruppo perché è nozione più ampia di squadra, in quanto il tecnico toscano ha dato protagonismo ad almeno venti atleti"