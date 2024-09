Condizioni Schillaci: arriva il messaggio della famiglia

Mondo del calcio in ansia e apprensione col fiato sospeso per quelle che sono le condizioni di Totò Schillaci, l'ex campione di Juventus e della Nazionale italiana che è stato ricoverato a Palermo nelle ultime ore a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Schillaci che deve fare i conti da qualche anno con un brutto male, perché combatte da tempo con un tumore al colon mette in ansia il mondo dello sport. Dopo alcune notizie negative è arrivato il messaggio della famiglia: «Viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’equipe di medici notte e giorno. Forza Totò!». Come srive Tuttosport però la situazione è grave.