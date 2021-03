Condò: "Il Napoli ha cambiato marcia, è diventato bello e spietato! Gattuso restituito allo status di tecnico in crescita"

Napoli Calcio - Paolo Condò, editorialista di Repubblica, scrive sull’edizione odierna del quotidiano.

“Lasciando l’Inter sulla sua nuvola, una volta recuperati gli infortunati il Napoli ha cambiato marcia e preso velocità, diventando bello e spietato e restituendo Gattuso allo status di tecnico in crescita: non sa ancora tutto, ma è un giovane allenatore e non un vecchio campione alle prese con un nuovo lavoro. Dentro a un paesaggio ancora condizionato dai recuperi, il turno si salda alla chiusura degli ottavi delle coppe: è sopravvissuta soltanto la Roma, che però in campionato sta scivolando in fondo al treno delle sette (la Lazio è dietro, ma ha una gara in meno e viaggia nuovamente forte”