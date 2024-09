Condò: "Il calciomercato del Napoli l’ha fatto sosia di ADL: quello vero è legato e imbavagliato"

Calciomercato Napoli - Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha scritto sul Napoli e De Laurentiis:

"Il ribaltone di questo adrenalinico avvio l’ha firmato quindi il Napoli, passato in due settimane dalla professione di scuse di Conte per il bagno di Verona all’entusiasmo popolare per le due vittorie che l’hanno rimesso in linea di galleggiamento.

Questo Napoli è il frutto di un mercato assolutamente folle, firmato da un sosia di De Laurentiis perché quello vero l’hanno legato e imbavagliato nei sotterranei del Maradona".