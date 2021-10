Condò: "Barone si scusa con Koulibaly per gli ululati razzisti: la strada da seguire è quella della Juve: sentirsi infangati da certi tifosi e non volerci avere più nulla a che fare"

Napoli Calcio - Scrive Paolo Condò nel suo editoriale per La Repubblica:

"Fra le situazioni rivelatrici della vera voglia di vincere di una squadra, la reazione a un calcio di rigore ribattuto è una delle più indicative. Ieri Insigne si è visto respingere da Dragowski l’esecuzione del potenziale 1-1, ma il naturale attimo di delusione non gli ha fatto perdere il vantaggio di posizione sugli avversari. Il portiere della Fiorentina, però, è stato più bravo di lui una seconda volta, mettendogli la mano davanti a deviare il colpo di testa in tuffo. La palla è sfilata in diagonale verso destra, dove i più rapidi a guadagnare la posizione erano stati Di Lorenzo — ma ancora troppo centrale — e il più defilato Lozano. Malgrado la porta fosse a quel punto ormai socchiusa, il destro sapiente del messicano non ha tremato: il Napoli ha così raggiunto il pareggio, dopo aver portato tre uomini davanti a Dragowski prima di qualsiasi viola. Una furia agonistica superiore, quella del Napoli; una determinazione a fare tutto ciò che è necessario per vincere, compreso l’uso dell’astuzia in occasione del 2-1, una punizione-trappola studiata guardando il Borussia Dortmund ma che ha una chiara ispirazione nel corner di Alexander- Arnold in Liverpool-Barça del 2019. Pure prove d’intelligenza. Dopo le sconfitte subite ieri da Paris St. Germain e Benfica, il Napoli è una delle ultime due capoliste europee a punteggio pieno: l’altra è il Salisburgo, che però compete in un torneo privo di reale concorrenza. La Fiorentina, che resta protagonista di una partenza brillante, ha perso contro le tre "sorelle" affrontate: Roma, Inter e Napoli. Spalletti invece ha passato un altro test di non banale difficoltà, con una partita di gestione più che di comando, arrivando in cima alla seconda pausa di campionato e potendosi pure permettere il lusso di un sigaro in tranquillità. Se il campionato fosse uno slalom, al primo tempo intermedio il Napoli sarebbe in testa e assai lanciato. Riflessione finale dedicata a Joe Barone, il dirigente della Fiorentina che oltre a scusarsi con Koulibaly e gli altri giocatori del Napoli offesi dagli ululati razzisti, ha assicurato che il club escluderà dallo stadio i responsabili di tanta schifezza. La strada, percorsa quest’anno già dalla Juve in occasione degli insulti a Maignan, è l’unica possibile per affrontare la questione: sentirsi infangati da certi tifosi, sentirsi umiliati anche se nominalmente sono "tuoi", e non volerci avere più nulla a che fare".