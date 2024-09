Come ha fatto a convincere gli scontenti a restare a Napoli? Gazzetta svela il metodo Conte

Antonio Conte è stato bravo a ricompattare uno spogliatoio deluso dopo l'ultima stagione che ha visto il Napoli fuori dalle competizioni europee. Non è un mistero che vi fossero dei calciatori pronti a lasciare l'azzurro. Il nuovo allenatore è riuscito a convincerli a restare spendendosi praticamente in prima persona.

Antonio Conte

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"E poi è entrato nella testa dei suoi calciatori come solo lui sa fare. Ha convinto gli scontenti a rimettersi in gioco, perché c'è ancora una bella storia da poter scrivere tutti insieme. Testa bassa e pedalare, con umiltà e voglia di migliorarsi ogni giorno. Benedetta fu la figuraccia di Verona. Sembra un ossimoro, ma è la realtà. Quel giorno è servito a Conte per trasmettere il suo personale dolore per la sconfitta".