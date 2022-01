Il Mattino - Colonizzazione dello spazio: il sogno di Jeff Bezos è vicino e realistico

Ultimissime notizie riguardo Jeff Bezos e gli investimenti che riguardano anche l'Italia e Napoli. Il sogno di uno degli uomini più potenti al mondo è quello di colonizzare lo spazio

Da Il Mattino le ultime riguardo il futuro di Jeff Bezos:

Dalla vendita dei libri, al possesso di uno dei più importanti quotidiani degli Usa; dalla finanza, alla ricerca climatica ed ambientale; dall'esplorazione sottomarina a quella spaziale. L'orizzonte mentale e imprenditoriale di Jeff Bezos è vasto quanto il mondo che lo circonda, ma nel ventaglio dei suoi interessi la ricerca aerospaziale ha sempre avuto una pista prioritaria. Non per nulla il fondo di investimento che ha aperto con i primi guadagni provenienti da Amazon si chiama: Bezos Expeditions.I moderni giganti del capitalismo in versione 22mo secolo (Zuckerber, Gates, Musk, Bezos), hanno raggiunto un livello di potere e di ricchezza mai sperimentato prima da altri capitani d'industria. La consapevolezza della potenzialità che hanno accumulato è tale da spingerli ad intraprendere avventure mai concepite prima dai tycoon che li hanno preceduti.

Musk e Bezos puntano più in alto, oltre quota 100 chilometri dal livello del mare: il limite entro il quale finisce l'atmosfera e inizia lo spazio. Questa ambizione di superare le terre conosciute della nostra generazione è un tratto comune di molti tra i dirigenti delle aziende della Silicon Valley. Arrivati a toccare il tetto della ricchezza terrena, finiscono per interessarsi a dimensioni ulteriori. Molti tra loro finanziano ed esperimentano sul proprio corpo le diverse tecnologie che promettono di prolungare la vita, come se si rammaricassero di condividere con il resto dei loro simili il tratto della mortalità. Elon Musk studia il potenziamento del cervello tramite l'assimilazione del corpo umano con il computer, mentre sogna di costruire improbabili colonie umane su Marte. Jeff Bezos all'età di diciotto anni aveva già annunciato che avrebbe lavorato per impedire che il nostro pianeta si corrompesse a causa della precoce scomparsa delle risorse naturali.

Nel discorso di accettazione del diploma di scuola superiore disse che sognava di partecipare un giorno alla colonizzazione dello spazio. Oggi quel traguardo si è fatto più vicino e realistico. I vettori fabbricati dalla sua Blue Origin hanno raggiunto la stratosfera, e si spingeranno ben oltre in futuro.La poliedricità degli interessi gli viene dalle prime esperienze lavorative a Wall Street, immediatamente dopo la laurea all'Università di Princeton. L'ingegnere elettronico e scienziato dei computer si trasformò presto in un banchiere e investitore. Nei primissimi anni della sua carriera Bezos ha avuto l'opportunità di entrare in contatto con le startup impegnate nei campi più diversi della ricerca e dell'imprenditoria. È dalle analisi di mercato di quegli anni che è nata l'idea di Cadabra Inc, in seguito ribattezzata Amazon. L'idea di commercializzare libri su Internet nacque nel 1994 durante un viaggio coast to coast da New York a Seattle. Una decina di anni dopo il settore della distribuzione dei libri era stato completamente rivoluzionato dalla sua creazione, così come lo sono stati in seguito ognuno dei segmenti di commercio nei quali Amazon è entrata. Quest'anno l'azienda di Seattle ha rubato a Wallmart lo scettro di maggior distributore al mondo di beni di consumo fuori dalla Cina.Blue Origin è stata avviata nell'anno 2000. Bezos è così attratto dall'avventura spaziale, che nel tempo perso scende nelle profondità marine con piccoli sommergibili, per rastrellare i fondali a caccia dei pezzi dei vecchi vettori con i quali la Nasa ha condotto i suoi esperimenti aerospaziali nell'ultimo secolo. Nelle sue mani sono finiti parte dei resti dell'Apollo 11, poi donati ad un museo di Seattle. La sua ossessione è stata premiata con la chiamata sul set per interpretare la parte di un alieno nella saga di Star Trek. Al contrario di altri multimiliardari della sua statura, Bezos non è un filantropo che distribuisce fondi caritatevoli. Preferisce investirli in nuove imprese, creare lavoro e ampliare il raggio della ricerca.