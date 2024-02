Colloquio Zielinski-Calzona: la decisione per questo finale di stagione

C'è stato un colloquio tra Piotr Zielinski e Francesco Calzona come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Non è da escludere che il centrocampista polacco possa partire dal primo minuto domani in Cagliari-Napoli:

"Zielinski non è in lista Champions ma in campionato può dare il suo contributo se a livello mentale torna ad essere pienamente focalizzato sulla causa. È a Napoli da otto anni, con Calzona ha vissuto già tre stagioni. Tra Zielinski e Calzona c’è stato un colloquio, il Napoli ha bisogno di alzare il livello di qualità nelle soluzioni tecniche e nell’accompagnare la proposta offensiva. La conoscenza dell’organico e dell’ambiente può aiutare Calzona".