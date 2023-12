Clamoroso Repubblica: De Laurentiis ha pronti 150 milioni per lo stadio Maradona e centro sportivo! Capienza e pista d'atletica: i dettagli

Notizie calcio. Possibile svolta per quanto riguarda lo stadio Diego Armando Maradona, tema di accesi dibattiti nelle ultime ore tra la giunta comunale ed il patron Aurelio De Laurentiis.

Ristrutturazione Stadio Maradona, De Laurentiis pronto a investire 150 milioni

Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbero prove tecniche di riapertura al dialogo dopo la tempesta degli ultimi giorni: l'obiettivo è trovare la quadra per rendere lo stadio Maradona sempre più moderno anche in vista di Euro 2032. Fonti della società fanno sapere che il progetto per la ristrutturazione dello stadio già c’è, fu protocollato ai tempi dell’amministrazione di Luigi de Magistris e porta la firma dell’architetto Gino Zavanella, lo stesso che ha ideato lo Stadium della Juve. Quel piano prevede l’abolizione della pista di atletica, una capienza di 41 mila spettatori ma che potrebbe anche essere aumentata.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis vorrebbe acquistare lo stadio e chiudere subito per avviare una ristrutturazione da circa 150 milioni. Anche se non è la preferita, l’ipotesi della concessione per 50 anni è una strada che da Castel Volturno, quartier generale degli azzurri, si prende in considerazione e per valutare se è davvero praticabile il produttore cinematografico sarebbe pronto a riprendere il dialogo con il Comune. Sicuramente chiederà di stringere i tempi perché altrimenti appare deciso a virare sull’ipotesi di un nuovo stadio da realizzare fuori Napoli, ad esempio, nella zona di Pompei.

In tutto ciò resta aperto anche il discorso relativo al nuovo centro sportivo: quello di Castel Volturno non è più considerato adeguato alle esigenze di una squadra che primeggia in Italia e vuole imporsi in Europa. Ha solo tre campi per gli allenamenti e l’albergo è chiuso, il che impedisce ai giocatori di effettuare la doppia seduta.