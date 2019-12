Clamoroso Auriemma su Ts: possibili dimissioni Ancelotti! Rinuncia al 50% dello stipendio in accordo con ADL?

Ultimissime Calcio Napoli - E' ormai blackout totale, con una vetta lontana 17 punti e col quarto posto che stasera rischia di sfilare a -8. Come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, oggi ci sarà un nuovo faccia a faccia tra le parti. Annullato il giorno libero inizialmente programmato, e ci sarà invece un colloquio tra Carlo Ancelotti e l'intero gruppo che il tecnico, ormai, non difende più.

Chiaro, del resto, il concetto espresso ieri nell'immediato post partita: "Il momento è delicato e bisogna uscirne. In questi casi l’allenatore si prende le responsabilità - ha detto il tecnico prima di lanciare l’affondo sui calciatori - e per questa ragione mi confronterò con il gruppo per trovare la soluzione a un problema che sembrava chiuso dopo la gara di Liverpool. Se i giocatori mi aiuteranno, bene, altrimenti proverò a risolvere il problema da solo. Ripeto, mi prendo gran parte della responsabilità ma in campo ci vanno i giocatori, devono metterci del loro e, secondo me, non ce la stanno mettendo tutta".

Ancelotti

Napoli, possibili dimissioni per Ancelotti

Come riferisce il quotidiano - con l'articolo a firma di Raffaele Auriemma -, non è improbabile che Aurelio De Laurentiis, intanto, stia già valutando chi contattare in vista di una clamorosa ma quasi inevitabile separazione. Del resto ieri l'allenatore ha parlato con l’espressione seria di chi ha capito di essere arrivato a un punto di non ritorno. E dopo il confronto di oggi servirà un segnale. Magari proprio le dimissione, d’intesa con il presidente De Laurentiis dividendo al 50 per cento la parte restante dell’ingaggio che rimane fino a giugno.