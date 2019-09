Clamoroso Messi, può svincolarsi dal Barcellona grazie ad una clausola: basta solo un mese di preavviso

Notizie Calcio - Al Barcellona dicono di non essere preoccupati, minimizzano, mostrano sorpresa per la sorpresa generata dalla notizia che Leo Messi ogni santa estate può abbandonare il club gratuitamente. E in parte hanno ragione: è difficile (impossibile?) pensare a Messi lontano dal Camp Nou. E probabilmente anche per questo, facendo leva su questa sicurezza, due anni fa nella complessa trattativa che portò al nono rinnovo il Barça accettò d’inserire nel contratto valido fino al 2021 una clausola particolare: Leo può rescindere il suo legame col Barcellona ogni anno. Unica regola, deve dare un mese di preavviso, come un impiegato qualsiasi. Con buona pace della clausola di rescissione elevata da 250 a 700 milioni. La rivelazione viene delle colonne del Pais, che una volta scoperta la cosa ha ottenuto la conferma dell’esistenza della clausola da parte del Barcellona.