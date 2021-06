Clamoroso La Verità: "Non solo Allegri, anche CR7 nel mirino dell'anticiciclaggio" [FOTO]

Notizie Calcio - Clamoroso in casa Juve: dopo Massimiliano Allegri, ora spunta il faro dell'antiriciclaggio anche su Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo nel mirino dell'anti-riciclaggio

A rivelarlo è sempre il quotidiano La Verità che pone la questione ancora in prima pagina. "Non soltanto gli alert per i pagamenti dall'ester ad Allegri collegati pure a una società accusata di raccolta illecita di scommesse. Scatta il faro dell'antiriciclaggio su prelievi in contanti per 220.000 euro del giocatore juventino: il 5% di quanto incassato in 2 mesi", si legge.

Clicca in basso per vedere.