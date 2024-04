Clamoroso: De Laurentiis li ha diffidati! Rischia di saltare la mostra su Maradona a Bagnoli

Il 24 aprile doveva essere inaugurato il parco tematico su Maradona alla Base Nato di Bagnoli, a Napoli! Invece rischia di saltare tutto. Il motivo? De Laurentiis ha diffidato gli organizzatori dell'evento: "Non utilizzate nell’evento marchi o altri segni distintivi del Calcio Napoli, comprese le immagini, anche sportive, sia di Maradona che di altri giocatori della squadra del Napoli".

La mostra a Bagnoli doveva tenersi dall'1 maggio al 30 maggio, con il titolo "Diego Vive". Ma la SSC Napoli vuole fermare tutto ed ha già inviato una diffida attraverso gli avvocati di De Laurentiis, pronto a chiedere un risarcimento! Ne parla oggi La Repubblica:

"La societa sportiva, dichiaratasi titolare esclusiva dei diritti commerciali sull’immagine di Maradona con l’abbigliamento e i prodotti ufficiali della società, ha evidenziato di non aver mai concesso l’utilizzo, per fini commerciali, di dette immagini, rappresentando che in caso di perdurante violazione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale avanzerà una richiesta di risarcimento danni, anche nei confronti della fondazione che ospita l’evento"