Ciclone Osimhen, Gazzetta: anche gli addetti ai lavori cominciano a parlare di “fattore Victor” sulla Serie A, sta imparando a rendersi pericolosissimo

Napoli Calcio - Adesso anche gli addetti ai lavori cominciano a parlare di “fattore Osimhen” sul campionato. E lui, Victor, è diventato un ciclone che non accenna a fermarsi. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'attaccante nigeriano del Napoli:

"Ha mostrato anche in nazionale la sua facilità ad andare in gol, un piattone in piena area che sottolinea l’evoluzione di questo centravanti, inizialmente scattista e contropiedista, che sta imparando a rendersi pericolosissimo in area seguendo i compagni e riuscendo a smarcarsi negli spazi più ristretti. Adesso sta imparando a leggere i momenti della partita. Offrendo l’opzione lancio con le difese che concedono spazi, ma facendosi trovare anche per sponde e conclusioni con linee più basse e chiuse"