Ci sono due azzurri che scalpitano per giocare contro la Lazio: non hanno mai giocato da titolari

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla probabile formazione della SSC Napoli contro la Lazio in Coppa Italia:

"Contro il Palermo ci furono dieci cambi, rimase in campo soltanto Lobotka nell’equipe dei titolarissimi che nella gara precedente aveva pareggiato a Torino contro la Juventus. Mancano due allenamenti per andare al top ma le rotazioni saranno tante, è probabile che l’attacco soprattutto sarà completamente diverso con l’inserimento di Neres, Ngonge, Raspadori e Simeone.

Gilmour potrebbe sostituire Lobotka, scalpitano anche Zerbin e Folorunsho che finora non hanno mai giocato dal primo minuto".