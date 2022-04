Christillin: "Per lo scudetto non ho dubbi: tifo Napoli! Allegri, il tempo di assestamento è finito"

Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, delegata Uefa e tifosa della Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il tifo juventino è più agitato del solito e Allegri è nel mirino. Un giudizio?

«La simpatia e la stima per Allegri non sono in discussione, però mi aspettavo qualcosa di più. Il tempo di assestamento è finito»

Colpa dell’allenatore?

Nel suo presente che cosa c’è?

«Da due anni, assieme a Fiona May, lavoro per eliminare gli abusi sui minori nello sport. Ne parleremo in un convegno a tema a Roma. E poi sono appena stata nominata nel cda del Teatro Mercadante di Napoli. Per lo scudetto, non ho dubbi: tifo Napoli»