Cholito Simeone-Napoli, Tuttosport annuncia: ADL pagherà 18 milioni al Verona per riscattare il cartellino

Calciomercato Napoli - Il rendimento di Giovanni Simeone è da record in questo Napoli. La media gol dell'argentino è tra le più alte d'Europa, ma non solo. Le sue reti sono state pesanti in termini di punti per il Napoli in questo campionato. L'argentino ogni volta che entra in campo incide a prescindere dal minutaggio che Luciano Spalletti decide di dargli. Per Cholito questo non è mai stato un problema. L'estate scorsa il Napoli lo ha prelevato dal Verona con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. A breve sono previste novità in tal senso.

Riscatto Cholito Simeone Napoli

Stando a quanto scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport in edicola, Aurelio de Laurentiis ha già deciso quale sarà il futuro di Cholito. Il Napoli infatti eserciterà il riscatto dell'intero cartellino versando nelle casse del Verona una somma pari a 18 milioni di euro.