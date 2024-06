Chiesa può lasciare la Juve, in arrivo Ramadani: il Napoli è in pole ma occhio alla Roma, servono 40mln

Federico Chiesa ha il contratto in essere con la Juventus scadrà tra un anno soltanto, ma non si scorgono concreti segnali di rinnovo. E, a tal proposito, il viaggio in Italia del suo procuratore Fali Ramadani, nei prossimi giorni, sarà sfruttato per un nuovo aggiornamento della situazione anche con la dirigenza bianconera. Ma va registrato, sul termometro che misura le probabilità di rinnovo dell’esterno azzurro, un certo calo termico.

Il Napoli vuole Chiesa

Come riporta Tuttosport, si è riacceso, nei suoi confronti, l’interesse delle grandi d’Europa, come nel recente passato era stato con il Bayern e, soprattutto, con il Liverpool. L’attaccante, intanto, si conferma ambito in Italia: De Rossi a Roma stravede per lui, Conte a Napoli gradirebbe un suo arrivo per lanciare il progetto. Ramadani, a tal proposito, ha l’agenda zeppa di appuntamenti. Anche se la Juventus non vuol sentirsi recapitare offerte inferiori ai 40 milioni e i giallorossi, in particolare, non dispongono delle condizioni finanziarie per accollarsi il costo del cartellino. La via più plausibile, al momento, è dunque quella che conduce a Napoli, nonostante i rapporti abbastanza freddi con De Laurentiis. Il feeling potrebbe magicamente ritrovarsi, però, se sull’asse Giuntoli-Manna si trovasse la quadra per risolvere due problemi: quello della Juventus con Chiesa e, insieme, quello del Napoli con Di Lorenzo, che continua a spingere per cambiare aria.