Chiarugi: "Io simulatore? Colpa di un arbitro. Oggi dico che si violano i valori dello sport e poi con il VAR..."

Luciano Chiarugi, da poco 76enne, ha vestito tra le altre anche la maglia del Napoli. Se toccato, spesso cadeva e da lì nacque il termine “chiarugismo”. Ne ha parlato al Corriere della Sera:

«Questa nomea mi fu affibbiata da un fischietto. Ma le voglio spiegare. Io ero rapido e abbastanza bravo nel dribbling. Entravo in area, il difensore mi toccava e perdevo l’equilibrio. Può anche essere che abbia accentuato le cadute ma se alla fine ho giocato fino a 39 anni significa che in quel mondo ci potevo stare. Con la Var e la tecnologia che esiste oggi ogni azione viene vista e vivisezionata in mille occasioni e da cento angolazioni diverse. Insomma per chi finge non dovrebbe esserci scampo. E poi così facendo si violano i valori che sono alla base dello sport».