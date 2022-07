Chiarimento Spalletti-Osimhen dopo la lite, Il Mattino - Zero dubbi sul futuro: Victor resta la stella fissa del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Ieri Spalletti l'ha mandato negli spogliatoi, ma non c'entra il mercato: il futuro di Victor Osimhen non è in dubbio, resterà in azzurro. Per stessa ammissione del calciatore nigeriano, perché Osimhen ha parlato così oggi al Corriere dello Sport:

"Io sono al Napoli. E ho grande rispetto per il mio club. Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho parlato con il presidente, è lui che decide, e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club. Sono contento di quello che mi ha detto e gli acquisti sono di qualità: alle parole sono seguiti i fatti. Sono molto felice di giocare con il Napoli e in futuro vedremo".

Futuro Osimhen: il Napoli non ha dubbi

Sebbene il contrasto di ieri con Spalletti, il futuro è d'azzurro per Osimhen. Lo conferma Il Mattino di Napoli nell'edizione odierna:

"Un urlo. Poi un altro. Poi un altro ancora. Victor Osimhen prima si sbraccia verso un compagno, poi verso Spalletti. E in quel preciso istante finisce la sua seduta pomeridiana di allenamento sul campo Patini di Castel di Sangro. Ne viene fuori una mini-lite della durata di 10 secondi, non di più, quelli che bastano all'allenatore del Napoli a indicare a Osimhen la strada degli spogliatoi. Nel tragitto verso l'uscita del campo, poi, il nigeriano prosegue nelle proteste e si rivolge ai compagni di squadra nel vano tentativo di solidarietà. Solo dopo la fine dell'allenamento, quando l'umore del giocatore e dell'allenatore sono tornati alla normalità, è arrivata la schiarita, come giusto che fosse per una cosa nata e finita sul campo. All'allenatore, infatti, interessava far capire al suo giocatore di non cedere alle provocazioni che spesso riceve dagli avversari. Non sarà certo la litigata in campo a far cambiare le idee sull'attacco di Luciano Spalletti. Osimhen resta la stella fissa e attorno a lui va trovato un motore mobile che possa fare da alternativa sì, ma anche da partner".