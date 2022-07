Chi è il nuovo rigorista del Napoli? La Gazzetta dello Sport svela un dato su un azzurro

Sicurezze, scommesse e sorprese. Riecco i rigoristi, quelli da in o out: possono salvarti la giornata con il +3 miracoloso, ma anche mandare tutto all’aria. A neanche quindici giorni dall’inizio del campionato è tempo di fare un punto sul prossimo campionato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Serie A, i nuovi rigoristi

"Lukaku è tornato all’Inter: 36 penalty calciati in carriera, solo 5 sbagliati. Immobile ha realizzato 66 tiri dagli undici metri (con 15 errori). Segue Vlahovic, un errore su 17 rigori. Nell’Atalanta toccherà a Muriel e Zapata, mentre il Napoli si dovrebbe affidare a Osimhen, 6 penalty su 8 realizzati da quando gioca (nessuno in azzurro). Capitolo Roma: Dybala potrebbe scalzare Abraham e capitan Pellegrini. Il Milan si affiderà allo specialista Giroud: un solo errore su 23 rigori, ormai vecchio di quasi dieci anni. I soliti noti restano: Arnautovic a Bologna, Berardi a Sassuolo, Bajrami all’Empoli, Verde allo Spezia, Bonazzoli alla Salernitana, Caputo o Candreva alla Samp e Pereyra all’Udinese. Confermato Barak a Verona, a Torino Lukic prenderà il posto di Belotti, mentre a Firenze dovrebbe toccare ancora a Nico Gonzalez. A Cremona calcerà Ciofani, a Lecce dovrebbe toccare ad Ceesay. Nel Monza il rigorista è Gytkjaer"

