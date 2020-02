Chi ha perso il posto nel Napoli? Gazzetta: rinnovo lontano per Milik, Lobotka messo da parte per far spazio a Demme

Notizie calcio Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta tenendo fuori dalla squadra titolare Kalidou Koulibaly, rientrato con il Lecce ma con un rendimento sotto le attese. Non solo lui ha perso il posto e ha visto calare il suo minutaggio, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Koulibaly è in dubbio per Brescia. Lui, come Allan, potrebbe finire sul mercato nella prossima estate. L’impressione è che la loro esperienza napoletana stia arrivando al termine. Al fianco di Koulibaly ci sono finiti anche Arek Milik (rinnovo lontano) e Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, arrivato a gennaio dal Celta Vigo, è stato messo da parte per fare spazio a Diego Demme, colui che ha dato equilibrio al gioco"