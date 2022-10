Chi gioca tra Raspadori, Osimhen e Simeone? CorSport: la decisione di Spalletti

Calcio Napoli - Chi giocherà adesso tra Raspadori, Osimhen e Simeone? Il rientro ormai alle porte dell'attaccante nigeriano apre a questa riflessione con Luciano Spalletti che sarà chiamato a prendere una decisione certamente non facile. Giacomo, Victor e Giovanni sono tre pedina fondamentali per questo Napoli e rinunciare soltanto ad uno sarebbe quasi un problema.

Spalletti

Chi gioca tra Raspadori Osimhen e Simeone?

Come si legge sul Corriere dello Sport, Luciano Spalletti anche con il rientro di Osimhen non cambierà la sua strategia di partenza. Il Napoli giocherà comunque con il 4-3-3. per cui, in attacco, ci sarà solo un posto da terminale offensivo che si giocheranno ogni volta Raspadori, Osimhen e Simeone. La scelta verrà fatta di volta in volta in base all'avversario e lo stato id forma.