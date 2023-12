Chi gioca Napoli-Cagliari? L'indicazione della Gazzetta sulle scelte di Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola, per Cagliari il Napoli dovrebbe confermare l’11 anti Braga, con Victor Osimhen centravanti e Matteo Politano a completare il tridente offensivo con Khvicha Kvaratskhelia.

Chi gioca Napoli-Cagliari?

Anche in mezzo al campo si andrà con le certezza e quindi con Stanislav Lobotka in regia e Frank Anguissa e Piotr Zielinski ai suoi lati: Napoli vuole ripartire anche in campionato, anche perchè er la corsa alla Champions League non c’è più tempo, e punti, da perdere.