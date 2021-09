Chapeau Spalletti, CdM: così sta cambiando la testa del suo Napoli, la sua tecnica funziona

Napoli Calcio - Allenatrore e leader assoluto del gruppo. Luciano Spalletti, in pochissimo tempo, ha già creato un collettivo incredibile oltre che un'identità di gioco piuttosto distinta. Come è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori? Con discorsi singoli e di gruppo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

La forza sta dunque nelle lezioni di tattica in campo (anche se non si definisce tale) ma soprattutto nella comunicazione, quella resta anche più impressa. Che mai è lasciata al caso, sia davanti alle telecamere che nei discorsi che fa alla squadra Anzi, i messaggi nell’uno e nell’altro caso, sono sempre mirati. A chi e a che cosa? Ai suoi uomini, a dare loro forza, stimoli ed energie. Quelle che poi in campo fanno la differenza. La qualità c’è e c’è sempre stata, Spalletti la osservava da lontano molto prima di arrivare sulla panchina. Il punto era capire il perché di una tale vulnerabilità mentale. Perché ad esempio, il Napoli, di fronte alle difficoltà, si sgretolava. Perdeva via via la bussola