Cessione Napoli o Bari, ADL non si arrende: presidente pronto alla contromossa

Napoli Calcio - Niente da fare alla fine, almeno per questo primissimo round: Aurelio De Laurentiis dovrà decidere chi cedere entro il 2024 tra Napoli e Bari in caso di promozione in Serie A della squadra pugliese. E’ il verdetto che giunge in primo grado dal Tribunale federale della Federazione italiana giuoco calcio, con presidente Carlo Sica.

Ricorso Napoli-Bari, ADL pronto a rilanciare

Respinto pertanto il ricorso sulle multiproprietà avanzata dalla famiglia De Laurentiis, ma non è finita qui. Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente intende portare avanti fino all’ultimo grado della giustizia sportiva e infatti ieri è stato già annunciato un ricorso.