Cessione Koulibaly ai dettagli, CorSport: pronto un quinquennale dal City, a breve Ramadani presenterà l'offerta decisiva

Ultime calciomercato Napoli. Ormai ci siamo, Kalidou Koulibaly è sempre più vicino all'addio al Napoli. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa tra gli azzurri ed il Manchester City è arrivata ad un punto di svolta:

"Koulibaly con il City ha trovato praticamente l’accordo: mancano i dettagli, come si usa dire in casi del genere, per concludere una vicenda dispendiosa assai, intorno ai settanta milioni più bonus, ma Fali Ramadani, il manager al centro di questo macrouniverso, sta per presentare la nuova proposta del club di Guardiola, che sbarazzerebbe la concorrenza di United e Psg. I contatti sono quotidiani e ieri sera il procuratore del senegalese ha strappato un quinquennale soddisfacente al City: va adesso accontentato il Napoli, ma si chiamano dettagli".