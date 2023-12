Cena Natale Napoli, patto low profile stretto tra ADL e la squadra: i dettagli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla cena di Natale tenutasi ieri sera a Palazzo Petrucci con il Napoli di Mazzarri:

"Sembra il titolo di un cinepanettone: “Natale al quarto posto”. Non è il massimo per concludere lo storico anno del terzo scudetto, ma bisogna fare i conti con la realtà del momento e non deve dunque stupire il patto low profile stretto ieri sera tra Aurelio De Laurentiis e la squadra, durante la tradizionale cena per lo scambio anticipato degli auguri, organizzata dal Napoli. È cambiata la location - un elegante ristorante di Posillipo, finestre a picco sul mare - e purtroppo per i tifosi sono diversi rispetto al recente e glorioso pure gli obiettivi, per adesso assai meno ambiziosi".