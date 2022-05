Cena Napoli, Spalletti carica i giocatori: "Dobbiamo vincere tutte e tre le gare"

Il Napoli si riunisce a Pozzuoli per la cena di fine anno per festeggiare il traguardo della Champions League. Intanto, è svelata la richiesta di Spalletti fatta ai calciatori per questo finale di stagione.

Napoli: la carica di Spalletti

E' Il Mattino che svela alcuni passaggi della cena del Napoli con le parole di Luciano Spalletti che è parso motlo sereno. «Dobbiamo chiudere vincendo tutte e tre le gare», questa è la carica del tecnico azzurro.