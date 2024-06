Zanoli in uscita dal Napoli: c'è già un club che lo vuole

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è in uscita dal Napoli. C'è già un club interessato al terzino destro degli azzurri come si legge sul Corriere dello Sport:

"Non c’è due senza tre. Per la terza volta, il Genoa ci riprova per Alessandro Zanoli (23) del Napoli. I contatti sono positivi, la disponibilità del terzino c’è sempre stata. Il Napoli è concentrato sulle operazioni più importanti, a partire da Alessandro Buongiorno (25) con il Torino, e sulla risoluzione dei casi Giovanni Di Lorenzo (30) e Khvicha Kvaratskhelia (23)".