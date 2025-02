CdS - Un big di Inzaghi in riserva: può restare fuori con il Genoa per essere al top a Napoli

Napoli - Tra i calciatori con la spia della riserva accesa in casa nerazzurra c'è Calhanoglu. Il regista sta giocando ampiamente sotto le sue qualità e sta diventando un problema di non poco conto per Inzaghi il quale ha sempre puntato sul calciatore turco. In vista del match contro il Genoa potrebbe essere lasciato fuori per recuperare le energie in vista del Napoli secondo il Corriere dello Sport.

Calhanoglu in panchina per Inter Genoa?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Vista la situazione attuale non è da escludere inoltre che il numero 20 nerazzurro possa rimanere a riposo in una delle due partite tra Genoa in campionato e Lazio in Coppa Italia. Non è certo un caso, nelle ultime 4 partite di Serie A l’Inter abbia fatto soltanto 4 punti per via delle sconfitte contro Juve e Fiorentina (battuta poi al ritorno) e del pareggio con il Milan.

Il regista era rientrato proprio contro i rossoneri a inizio febbraio, dopo lo stop di circa un mese per il problema al polpaccio, ma la sua versione migliore non si è ancora rivista e inevitabilmente i risultati (oltre al gioco) ne hanno risentito".