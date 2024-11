CdS - Torino-Napoli, ecco l'undici scelto da Conte: la decisione su Kvaratskhelia

Formazione praticamente fatta per Antonio Conte che domani sarà in panchina a guidare il suo Napoli in casa del Torino. C'è da riscattare il pesante 3-0 dello scorso anno quando gli azzurri affondarono sotto i colpi dei granata. Quella squadra era guidata però da Walter Mazzarri. Tornando all'attualità, in questi giorni è circolata l'indiscrezione che vorrebbe un Khvicha Kvaratskhelia possibile sorpresa in panchina: il georgiano non sta vivendo un grande periodo di forma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la decisione definitiva di Conte anche sul numero 77 azzurro per la gara di domani.

Torino Napoli, le scelte di Conte

Napoli - Ecco la formazione decisa da Antonio Conte, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per Torino-Napoli:

"La settimana per il resto è filata come da programma, insistendo sull’undici che ha superato i giallorossi di Claudio Ranieri. Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera, intoccabili sulle fasce così come Rrahmani e Buongiorno, l’ex di turno, al centro della difesa. Anguissa, Lobotka in regia, e McTominay a centrocampo poi i tre lì davanti che gli danno più garanzie: Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Per ora la formazione è facile recitarla, ma con più impegni alla porte, vedi la partita di Coppa Italia contro la Lazio, non è da escludere un mini turn over. Anche perché la squadra di Marco Baroni il Napoli dovrà incontrarla due volte nel giro di pochi giorni. Giovedì a Roma, domenica al Maradona".