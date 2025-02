CdS - Tegola Napoli, un titolare a rischio per l'Udinese: cosa filtra da Castel Volturno

Napoli - Non arrivano buone notizie dalla rifinitura svolta ieri dal Napoli al training center di Castel Volturno. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport potrebbe alzare bandiera bianca un calciatore in questo momento fondamentale per Antonio Conte. Decisive saranno queste ore per capire se l'allenatore potrà contare su di lui oppure dovrà puntare su un altro calciatore.

Napoli Udinese: le scelte di Conte

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la formazione di Conte:

"Leo Spinazzola non è al meglio: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45 contro l’Udinese in un Maradona sold out per la settima volta in stagione. Se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe a Mazzocchi completare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus.

A conti fatti, fermo restando il dubbio legato all’impiego di Spinazzola, oggi Conte dovrebbe schierare dal primo minuto la stessa formazione esibita contro la Juve e la Roma: Meret in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Spina e Mazzocchi; Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo; Politano, Lukaku e Neres nel tridente".