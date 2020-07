CdS - Napoli-Roma, le probabili formazioni: Milik in vantaggio su Mertens, torna Manolas! Diverse novità per Fonseca

Ultimissime notizie calcio Napoli - Questa sera allo stadio San Paolo andrà di scena il testa a testa tra il Napoli e la Roma decisivo nella lotta per il quinto posto in classifica, con gli azzurri che hanno la possibilità di agguantare i giallorossi vincendo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Gennaro Gattuso in avanti è intenzionato a cambiare il suo attacco lanciando dal primo minuto Callejon, Milik ed Insigne, in vantaggio rispettivamente su Politano, Mertens e Lozano. Tornerà in mezzo al campo il centrocampo titolare, con Demme vertice basso e Fabian Ruiz e Piotr Zielinski ai suoi lati. In porta toccherà a Meret, complice anche l'infortunio di Ospina, e sarà protetto da una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui, questi ultimi due ex di turno. Nei giallorossi, invece, cambia tanto Fonseca. Pau Lopez si riprenderà la porta dopo un lungo stop, con Santon, Smalling, Mancini e Kolarov davanti a lui. Linea mediana composta da Cristante e Veretout, con Dzeko supportato da Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan.

