CdS - La Roma stringe per Chiesa: appuntamento tra Ramadani e Ghisolfi

Calciomercato Napoli - Federico Chiesa piace a Napoli e Roma. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'agente del calciatore incontrerà il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi per capire quali sono le intenzioni del club. Chiesa ha solo un altro anno di contratto con la Juventus. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Tra Roma e Chiesa è tempo di un primo appuntamento. Conoscitivo, per capire se può scattare un feeling tecnico, tattico ed economico. Per valutare se approfondire la frequentazione e se potrà scattare la scintilla. Così la prossima settimana Fali Ramadani, l’agente dell’attaccante bianconero, sbarcherà nella capitale per incontrare Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma ma vecchia conoscenza del procuratore sportivo che cura gli interessi di Jeremie Boga che ha portato dal Sassuolo al Nizza una stagione fa. Ramadami, registrato l’interesse - seppur indirettamente - da parte del club giallorosso, ha così deciso di incontrare il dirigente francese per capire la reale disponibilità a intavolare una eventuale operazione"