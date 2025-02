CdS - Inzaghi ha parlato alla squadra dopo la batosta di Firenze: cosa ha detto sul Napoli capolista

Napoli - Simone Inzaghi ha parlato alla squadra dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. L'allenatore dell'Inter ha lanciato messaggi importanti ai suoi ragazzi parlando anche del Napoli primo in classifica. Tra qualche settimana ci sarà lo scontro diretto allo stadio Maradona tra gli azzurri e la squadra milanese.

Napoli capolista: cosa ha detto Inzaghi alla squadra

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Venerdì alla Pinetina c’erano Ausilio e Baccin, ieri è stato il turno di Marotta. Ma, nella sostanza, è stato solo Inzaghi a parlare al gruppo. Con la scelta di trasmettere solo pochi messaggi e tutti mirati. Ovviamente, il tecnico piacentino ha chiesto una reazione ai suoi. E per ottenerla ha provveduto a fare leva sull’orgoglio dei campioni d’Italia.

L’allenatore nerazzurro ha insistito sul fatto che, dopo lo scudetto dello scorso anno, per tutti, l’Inter rappresenti l’avversario da battere, quello a cui dedicare ogni risorsa ed energia. Ragion per cui è necessario non abbassare mai la guardia.

Per chiudere, il mirino è finito sul Napoli. Conte e i suoi sono davanti, ma nulla è compromesso. L’importante è arrivare allo scontro diretto del 2 marzo a portata di aggancio".