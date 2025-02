CdS - I tre dubbi di Conte per Como-Napoli: possibile mini rivoluzione in difesa

Napoli - Antonio Conte ha tre dubbi legati alla sfida contro il Como. L'allenatore proverà ad avere le idee chiare in questi giorni che separano il Napoli da una sfida importante come quella in terra lariana. In particolare sono tre i calciatori da monitorare con grande attenzione: due per le convocazioni ed uno per quanto riguarda invece l'assetto tattico.

Como Napoli: le scelte di Conte

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli monitorerà quotidianamente le condizioni fisiche di Olivera e Spinazzola. La speranza è che entrambi possano strappare, seppur in extremis, una convocazione per Como anche se nessuno vuole correre rischi inutili anche perché dopo c'è l'Inter e la stagione è ancora lunga.

L'altro dubbio è legato a Matteo Politano: l'esterno potrebbe partire stavolta titolare nel 3-5-2. in tal caso a lasciargli il posto sarebbe Juan Jesus con il terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani centrale e Buongiorno sul centrosinistra. Una sorta di mini rivoluzione rispetto alle ultime uscite dal punto di vista del posizionamento dei tre centrali.