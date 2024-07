CdS - Giornata decisiva per Buongiorno al Napoli! Previsto summit tra Manna ed il Torino: distanze ridotte, le cifre

Oggi può essere una giornata molto importante per quanto riguarda il trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli. Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Giovanni Manna avrà un incontro con il Torino per formalizzare una nuova offerta ufficiale per il cartellino del difensore centrale. Il Napoli accelera, vuole chiudere in fretta per Buongiorno che Cairo però continua a valutare 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: offerta per Buongiorno

