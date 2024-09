CdS esalta il Napoli: Lobotka-Gilmour insieme al top, con McTominay centrocampo tra i più forti d'Italia

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampo del Napoli è uno dei più forti della serie A:

"Conte ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro, non potrebbero giocare insieme. Invece hanno giocato benissimo, non si sono mai pestati i piedi, spesso uno più basso (Lobotka), l’altro più alto

Conte ha visto giusto e ha svoltato per il Napoli definitivo. Col 4-2-3-1 si avvererebbe anche il mio sogno di vedere in campo McTominay insieme a Lobotka e Gilmour per uno dei più forti centrocampo del campionato".