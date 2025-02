CdS distrugge Mazzocchi - Fa rimpiangere Spinazzola non solo per aver regalato il pallone del pari. Queste sono le conseguenze di un mercato gestito male

Napoli - Tra i protagonisti in negativo della gara contro l'Udinese c'è Pasquale Mazzocchi. L'ex Salernitana è stato schierato da Antonio Conte dal primo minuto per l'assenza di Leonardo Spinazzola. Da un suo errore in disimpegno è nato il gol del definitivo pareggio dell'Udinese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport è stata molto dura nei confronti del numero 30 del Napoli che, dopo la gara di Roma, ha commesso un altro errore importante ai fini del risultato.

Napoli Udinese 1 1

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'errore decisivo commesso da Mazzocchi per Udinese-Napoli 1-1:

"Una voragine: Mazzocchi ha fatto rimpiangere Spina e non solo per aver regalato il pallone del pareggio. Seconda disattenzione dopo quella di una settimana fa su Angeliño: verrebbe da dire che queste sono le conseguenze di un mercato gestito male".